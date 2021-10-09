أعلنت الفنانة ” بشرى ” عن قرارها بالابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي لفترة لم تحدد مدتها بعد تعطل هاتفها مشيرة إلى أنها تعتبر هذا القرار هديتها لنفسها في عيد ميلادها .

فكتبت بشرى في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام : ” تليفوني باظ وشايفة إن أحلى هدية أقدمها لنفسي السنة دي هي إني مصلحوش في القريب العاجل وسأكتفي بهاتف للأسرة فقط ولا أعرف متى سوف أقرر شراء تليفون جديد ” .

وتابعت : ” شكرا لكل الغاليين ومن هنأني بعيد ميلادي .. حقيقي شعرت بسعادة كبيرة من الجميع أثرت فيا تاثير كبير واشكر جهودكم كثيرا من كل قلبي ” .

وأضافت بشرى أن التواصل معها بخصوص العمل سيكون عن طريق مكتبها أو مع أحد أعضاء فريق العمل الخاص بها .

واستكملت : ” اعتقد أنني أحتاج لأجازة من كل أسباب الصخب حولي خاصة وسائل التواصل الاجتماعي .. إلى لقاء تقرره الأقدار ” .