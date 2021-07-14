شاركت الفنانة ” أسما شريف منير ” متابعيها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام بصورة لها بدون مكياج .

وأشارت أسما شريف منير في تعليقها على الصورة إلى أنها لم تقم بأية تعديلات بها ولم تستخدم ” الفلتر ” أثناء التقاطها لها وحرصت على أن تكون على طبيعتها .

فكتبت قائلة : ” الصورة اللي كنتوا عايزني انزلها اهي من غير اديت ولا فلتر ولا أي حاجة من الكاميرا على هنا علي طول ” .

وتابعت أسما شريف منير : ” بس أنا عاملة ليب تنت وحواجبي مايكرو بيلدنج وفيلر من سنة ونص.. بس هو ده شكلي من غير أي حاجة تانية .. بالراحة عليا مش عايزة تريقة ” .