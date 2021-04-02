أثار الفنان اللبناني راغب علامة ضجة واسعة بعد تلقيح لقاح كورونا مؤخرا، وذلك بسبب تصريحه السابق ضمن الحلقة الخاصة التي أجريت معه على الجديد مع علي ياسين، حيث أكّد آنذاك بأن اللقاح هو مؤامرة دولية وهو خائف من هذا اللقاح ويرفض أخذه.

ليعود وينتقد تصرّف الفنانة الإماراتية أحلام التي كانت أول من تلقى اللقاح، وهو الأمر الذي عرض علامة لموجة قاسية من الانتقادات اعتبر الأغلبية أنه لا يستحقها خصوصا وأن أغلبية الشعب كان خائف من اللقاح في البداية وتغيّرت وجهة نظرهم مؤخرا.

راغب خرج عن صمته وردّ على كل من هاجمه من خلال تعليق على صورة حمار أُرفقت بتعليق جاء فيه: “للأسف هكذا تبدو صورة بعض المُغرّدين من أصحاب الحسابات الوهمية وهم يناقشون ويحلّلون موقف السوبرستار راغب علامة من تناول لقاح كورونا”. وكتب علامة: ” تماماً كمية الجهل الموجودة على منصات التواصل الاجتماعي. ليس فقط في بلادنا العربية لكن ايضاً في بلاد الغرب موجودين”.

تماماً كمية الجهل الموجودة على منصات التواصل الاجتماعي. ليس فقط في بلادنا العربية لكن ايضاً في بلاد الغرب موجودين https://t.co/tCWTYj8Vaw — RaghebAlama (@raghebalama) March 31, 2021