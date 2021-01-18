انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة اللبنانية ” رولا سعد ” برفقة رجلا وهي تحتضنه وأشار المتابعون إلى أنه خطيبها ” يحيى ” .

حيث كانت قد أعلنت رولا سعد في تصريحات لها مؤخرا عن خطوبتها من المهندس ” يحيى خضر ” والتي تمت بشكل مفاجئ مع احتفالات العام الجديد وعيد الميلاد .

وأشارت إلى أن خطيبها ولد في سوريا ومن أصول فلسطينية ويعيش في الولايات المتحدة الأمريكية .. وجاء تعارفهما خلال احتفالها بعيد ميلادها من خلال أصدقاء مشتركين وتم التواصل بينهما الى حين اعترف يحيى خضر بحبه لها لتبدأ قصة الحب بينهما .