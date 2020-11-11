نشر الفنان المصري ” أحمد فلوكس ” صورة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” برفقة زوجته ” رابيا ” .

وظهر أحمد فلوكس في الصورة بلقطة رومانسية وهو يحتضن زوجته .. وكتب في تعليقه عليها : ” إذا كان العمر كله لحظات قم باختيار اللحظات التي تناسبك .. لحظة الفرح ما أبهظ ثمنها في هذا الزمان وما أروع لحظاتها ” .

وتابع : ” إنها كالغيث تنزل على صحراء أعماقنا العطشى فتزهر كل المساحات القاحلة بنا ترممنا ، تبدلنا ، تميزنا ، تحولنا إلى كائنات أخرى كائنات تملك قدرة الطيران فنحلق بأجنحة الفرح إلى مدن طال انتظارها ” .

يذكر أن الفنان أحمد فلوكس كان قد فاجئ جمهوره منذ فترة بعودته لزوجته الأولى ” رابيا ” بعد سنوات من الانفصال وهي أم إبنه الوحيد ” سيف الدين ” .