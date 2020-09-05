استعاد عدد من الحسابات الناشطة على “إنستغرام” صورة نشرتها في وقت سابق الفنانة المصرية ياسمين صبري عبر خاصية “ستوريز” على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات. وأظهرت من خلالها يدها فيما تمسك بها ييد زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.

ويشار إلى ان الأضواء سلطت مؤخراً بشكل لافت على ياسمين حيث ظهرت في مقطع مصور وهي تشاهد طريقة عمل الشيف الشهير نصرت أثناء تمضيتها إجازة في اليونان. وصدمت المتابعين بعدم إظهارها أي ردة فعل تجاه ما يفعله.

كذلك أحدثت ضجة بتلقيها سيارة باهظة الثمن كهدية من زوجها. وبعد هذا انتشرت صورة لسيارة مشابهة لها وقد تحطمت بالكامل. وهو ما دفع المتابعين إلى القول إنها تعرضت لحادث. لكن تم توضيح ذلك من قبل مصدر مقرب من الممثلة حيث تبين أن السيارة المحطمة مغربية.

كذلك لفتت ياسمين الأنظار بظهورها إلى جانب شقيقها في عدد من الصور التي تناقلها الناشطون والتي دفعت الكثيرين إلى التعليق على درجة الشبه بينهما.