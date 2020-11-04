اختارت الممثلة المصرية ​ياسمين عبد العزيز​ نشر صورة رومانسية ظهرت فيها وهي تعانق زوجها ​أحمد العوضي​ وكتبت على الصورة قائلة:” بطلي”، ونالت الصورة إعجاب العديد من متابعيها.

وكان أحمد العوضي وزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز ظهرا في أحدث صورة لهما معًا مؤخرًا، من خلال الحساب الرسمي لأحمد العوضي عبر، والذي شارك متابعيه بلحظات الرومانسية الذي يعيشها مع زوجته خلال الآونة الأخيرة، حيث اعتاد الثنائي على التفاعل مع متابعيهما من وقت لآخر بصور لهما أو توجيه رسائل لبعضهما البعض، وما إن نشر الصورة حتى لاقت تفاعلا كبيرا من قبل متابعيهما ممن حرصوا على كتابة التعليقات لهم.