نشر الفنان المصري أحمد السعدني، على حسابه الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، صورة بدا فيها وقد تغير شكله كثيراً. وتساءل الجميع عما إذا استخدم لهذه الغاية تقنية الفيلتر، الأمر الذي أشار إليه ممازحاً من خلال التعليق حيث كتب: “فيلتر أحمد صلاح حسني”. وهو بدا في الصورة بالفعل شبيهاً بالممثل واللاعب المصري. وأثار بهذا موجة من الضحك في أوساط المتابعين الذين أثنوا على طرافته. وتناقل الصورة بعدها عدد من الحسابات الناشطة على التطبيق.

ويُشار إلى أن أحمد السعدني كان قد أثار ضجة حين أعلن انسحابه من مسلسل “كله بالحب” مع انطلاق عرضه واصفاً العمل بـ”المهزلة”… وذلك من خلال منشور ورد على حسابه الخاص في موقع “فيسبوك” وجاء فيه: “أعلن بشكل رسمي انسحابي من المسلسل (المهزلة) وتقدّمي بشكوى رسمية الى النقيب الدكتور أشرف زكي ضد شركة الإنتاج للخرق الواضح للعقد الموقّع مع الشركة، متمسكاً بكل حقوقي المادية”. ورُجّح أن يكون سبب غضب السعدني هو وضع اسمه على تيتر المسلسل تحت اسم زميلته زينة.