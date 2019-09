بصورة على إنستجرام .. شمس الكويتية تهاجم الرجال .. بماذا وصفتهم ؟

View this post on Instagram

للمرأة حضور خفي لا يراه ويهتدي به إلّا رجل متفتح عارف. . فهناك نوع آخر من الرجال بداخلهم حيوان محبوس ! ليت هؤلاء يقوّمون أنفسهم أولا‌. . ليتهم يعرفون أن المحبة والتفهم هي ما تجعلنا بشراً، أما الشهوة والحمّية. . فلا‌ ! ربما كانت المرأة نوراً من نور الله. . ربما كانت خلا‌قة وليست مخلوقة، ربما هي ليست مجرد ذلك الشكل الأ‌نثوي الناعم الذي تراه!. " " #جلال_الدين_الرومي