بصورة على الإنستجرام .. محمد إمام يسخر من زوجته

نشر الفنان المصري ” محمد إمام ” عبر حسابه الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورة له وهو يوجه رسالة إلى زوجته .
وظهر محمد إمام في الصورة من داخل سيارته وسخر من زوجته بسبب تأخرها عليه .
وكتب قائلا : ” قبل ما انزل مراتي قالتلي إن هي وخديجة قدامهم 5 دقايق ويكونوا جاهزين .. بقالي ساعة وربع قاعد في العربية مستنيهم ” .
ليرد عليه الفنان المصري ونجم مسرح مصر ” محمد عبد الرحمن ” ساخرا في تعليق وكتب : ” ساعة ونص زهقت .. أنا بقالي سنتين واقف قدام مول العرب بسبب ليلى وأمها ” .
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قبل مانزل مراتي قالتلي ان هي و خديجة قدامهم ٥ دقايق و يكونوا جاهزين .. بقالي ساعة و ربع قاعد في العربية مستنيهم !! #قصة_قصيرة_غريبة 🧐🎀 #صباح_الفل 💐