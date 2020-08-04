انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي صورة للفنانة المصرية الشابة ” ريم أحمد ” الشهير بدور الطفلة ” هدى ” في مسلسل يوميات ونيس بطولة الفنان محمد صبحي في أحدث ظهور لها والتي كشفت من خلالها عن حملها في طفلها الأول .

وشارك الفنان محمد صبحي متابعيه بتلك الصورة عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” مرفقا إياها بصورة لها من دورها في المسلسل التي لعبت به دور إبنته الصغرى .

وأعرب محمد صبحي في تعليقه على الصورة عن صدمته من خبر حمل ريم أحمد خاصة وإنه ما يزال يراها الطفلة صاحبة ال 5 سنوات التي شاركته المسلسل في هذا العمر .

فكتب قائلا : ” لسه أنا عايش أيام ريم لما كان عندها خمس سنين .. شفت صورة ريم بمنظرها ده اتجننت وصرخت وقولت لأ لأ لأ .. ريم حامل ؟ لأ مش أنا يا ماما .. إنتي مش حامل ابدا ده انتفاخ وعايزك ترجعي هدي الزئردة ” .

وتابع : ” لازم أعرف مين السبب في الانتفاخ ده .. طه ؟ .. بعدين فوقت واستوعبت .. فرحت .. مبروك إبنتي الغالية ريم ومبروك لجوزك طه وتقومي بالسلامة ” .

وكشفت ريم أحمد في تصريحات لها عن حملها في الشهر السادس وأن الجنين فتاة ولم تستقر هي وزوجها على إسمها بعد .

يذكر أن الفنانة الشابة كانت قد احتفلت بزواجها من الممثل ” طه خليفة ” في عام 2018 .