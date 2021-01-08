إسترجعت الممثلة المصرية ​نادية الجندي​ ذكرياتها بصورة نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وظهرت فيها بمرحلة الشباب بإطلالة صيفية وهي على متن مركب، واضعة قبعة بيضاء، وتاركة شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة طبيعية. نالت الصورة إعجاب عدد من متابعيها الذين أثنوا على جمالها متمنيين عودة الزمن الجميل.

يُذكر أن آخر أعمال نادية الجندي مسلسل سكر زيادة من بطولة نبيلة عبيد، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، بيومي فؤاد ، مي الغيطي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شراءها.





