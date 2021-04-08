كثيراً ما تستعيد الإعلامية الكويتية مي العيدان صوراً من أرشيف المشاهير من أجل عرضها على المتابعين. وهو ما يعرّضها غالباً للانتقادات حيث يتّهمها هؤلاء بأنها تقصد من ذلك التنمّر على أشكال النجوم والإشارة إلى التغييرات الكبيرة التي طرأت عليها.

وفي السياق نفسه، نشرت الإعلامية على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة قديمة جمعت الفنانات إلهام الفضالة وعبير أحمد وشيماء علي. وهو ما دلّت عليه من خلال التعليق: “من الأرشيف، إلهام الفضالة، عبير أحمد، شيماء علي”.

وأطلق هذا موجة من التعليقات التي ركزت في معظمها على التغيير الكبير في إطلالة الفضالة حيث لفت الكثيرون إلى أنهم لم يعرفوها من دون قراءة التعليق. واعتبر آخرون أنها تبدو حالياً أصغر في السنّ مما تبدو عليه في الصورة.

ويُشار إلى أن الممثلة الكويتية ظهرت في الآونة الأخيرة بنحافة بالغة، علماً أنها لا تتردّد في نشر المقاطع المصوّرة التي تُسجّل لها أثناء وجودها في عيادات التجميل حيث يتبين أنها أجرت الكثير من التعديلات على وجهها.