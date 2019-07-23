بصورة قديمة.. نورمان أسعد تعود إلى الواجهة من جديد

رغم إعتزالها الفن منذ سنوات، إلا ان الممثلة السورية ​نورمان أسعد​ ما زالت تشغل بال المتابعين بأخبارها أو أي تفصيل يتعلق بها، وهذا ما حدث مؤخراً بعد أن تداول روما ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي صورة قديمة لها، أثارت الكثير من الجدل والتعليقات.

فقد نالت الصورة إعجاب المتابعين الذين أثنوا على جمالها ونعومتها، فيما اشار البعض الآخر إلى إشتياقهم لها ولتمثيلها.



يذكر أن اسعد اعتزلت الفن في العام 2007 وتزوجت قبل ذلك من الممثل أيمن زيدان بشكل مفاجئ قبل أن تنفصل عنه بعد ذلك لأسباب غير واضحة.

وتزوجا مرة ثانية بعد طلاق زيدان من سيدة كويتية لمدة 3 سنوات قبل أن ينفصلا مجدداً في العام 2003 بعد إنجاب ابنتهما جودي.

وفي مطلع العام 2007 تزوجت من رجل الأعمال والسياسي العراقي نهرو محمد عبد الكريم الكسنزاني أنجبت منه أربعة أبناء، ابن إسمه «تيجان» وثلاثة بنات هن تاج، جينار وأصغرهن روجينا وأقامت معه منتقلة بين أمريكا والأردن حيث إستقرت في العاصمة الأردنية عمان.

أعلنت إعتزالها العمل الفني في العام 2007 وذلك بعد زواجها الثالث، وآخر ظهور إعلامي لها في العام 2011.