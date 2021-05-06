انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة مسربة للممثل المصري عمرو سعد من الحلقات الأخيرة لمسلسل “ملوك الجدعنة”.
واللافت هو ظهور سعد بلوك جديد ومختلف عما قبل، اذ بدا بشعر أشقر، وبثياب فخمة، وقد ظن بعض المتابعين ان حياته في المسلسل ستتغير من الفقر للثراء وستكون نهاية العمل لصالح شخصية عمرو سعد.
المسلسل من بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، عمرو عبد الجليل، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، دلال عبد العزيز، أحمد صفوت، فرح يوسف، وليد فواز، من تأليف عبير سليمان بالتعاون مع ورشة كتابة أمين جمال، إخراج أحمد خالد موسى وإنتاج شركة “صباح إخوان”.