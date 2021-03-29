نشر الفنان المصري ” أحمد السعدني ” منشورا له عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” استذكر من خلاله طليقته المتوفاة وأم أبنائه وتدعى ” أمل سليمان ” .

وتضمن المنشور صورة قديمة له معها وكتب في تعليقه عليها معربا عن حبه لها : ” سأحبك كل يوم كفريضة .. عشق لا يقبل التأجيل ” .

ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا من جانب المتابعين الذين جاءت تعليقاتهم داعية للفقيدة بالرحمة والمغفرة ولأحمد السعدني بالصبر وأن يبارك الله له في أولادهما .

يذكر أن طليقة الفنان أحمد السعدني كانت قد رحلت عن عالمنا في شهر أغسطس من عام 2019 إثر إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة.