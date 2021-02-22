وجه المخرج ” محمد سامي ” رسالة إلى زوجته الفنانة ” مي عمر ” عبر حسابه على موقع إنستجرام هنأها من خلالها بنجاح مسلسلها ” لؤلؤ ” الذي تم عرضه مؤخرا وكان قد أشرف على كتابته وإخراجه .

وتضمنت رسالة محمد سامي صورة تجمعه بمي عمر يعود تاريخ إلتقاطها منذ 11 عاما وكتب في تعليقه عليها : ” دي صورة ليا أنا ومي من 11 سنة كنا بنفكر فأحلامنا ومستقبلنا وبنتمنى حاجات كتير ربنا ادانا أكتر منها كمان عشان حاجة مهمة بعد كرمه وعطاءه .. عشان بجد بنحب بعض وبنساعد بعض طول الوقت في تحقيق أحلامنا ” .

وتابع : ” بيتهيألي إني صعب كنت أنجح فى شغلي من غير دعم ومساندة مى ليا طول الوقت .. الدعم ده حاجات كتير قوى محتاجة مليون بوست عشان تتكتب كلها .. والنهاردة أنا وهي بنحتفل بنجاحها اللي تعبت فيه واشتغلت عشانه كتير ووفقت بصعوبة بين بيتها اللي مخلياه جنة ليا أنا وبناتي وبين أهلها وحياتها وشغلها ” .

وأضاف : “وفي الاخر نجحت نجاح كبير يفرح بيها كل محب ويثير غيرة وحقد الكارهين .. مبروك حبيبتي وبنتي ومراتي الغالية ودايما ناجحة ومتفوقة .. وتحية لكل ست ناجحة وعارفة توصل لنجاحها رغم واجباتها تجاه أسرتها ” .