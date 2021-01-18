نشرت الفنانة اليمنية ” أروى ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر كشفت من خلالها عن اشتياقها لإبنتها أثناء قضائها لفترة الحجر الصحي بعد إصابتها بفيروس كورونا .

وتضمنت التغريدة صورة لإبنة أروى وهي تقف بعيدة عنها مرتدية الكمامة ولا تستطيع الاقتراب من والدتها .

وكتبت أروى في تعليقها على الصورة : ” ما أزعج زمن كورونا اللي يبعدنا عن أقرب الناس لقلبنا .. أنا في الحجر وبنتي اشتاقتلي وما أقدر احضنها .. يا رب خلصنا من هذا المرض وابعده عن الجميع .. يا رب نرجع نغمر أحبابنا وتعمر المساجد ودور العبادة .. آمين ” .