ضجت مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الماضية بصورة نادرة جمعت الممثل السوري ​عباس النوري​ بزميله الممثل السوري ​بسام كوسا​، ظهرا فيها من رحلة الشباب.

وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، إذ أثنوا على جمالهما في شبابهما كما اليوم.



وكان تشارك النجمان السوريان ببطولة عدد من أعمال البيئة الشامية التي حققت انتشاراً وجماهيرية كبيرتين ومنها مسلسلا ” ليالي الصالحية ” و” باب الحارة ” بجزئيه الأول والثاني وغيرهما من الأعمال.

أما في الموسم الحالي فيظهر النوري في بطولة مسلسل البيئة الشامية “حارة القبة” للمخرجة رشا شربتجي في حين أن بسام لم يعلن عن مشاريعه للموسم المقبل. ومن المنتظر أن يكون حاضراً ببطولة مسلسل ” سر” للمخرج مروان بركات.