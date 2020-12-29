احتفلت الفنانة ” روجينا ” بعيد ميلاد زوجها الفنان ” أشرف زكي ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” الذي يوافق اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر .

حيث نشرت مجموعة من الصور الخاصة والعائلية برفقة زوجها في مراحل مختلفة من حياتهما بدأتها بصورة من حفل الزفاف مرورا بمناسبات واحتفالات خاصة بينهما إلى جانب صورا مع إبنتيهما .

وكتبت روجينا في تعليقها على الصور بكلمات رومانسية لأشرف زكي قائلة : ” كل سنة وأنت بصحة وسعادة يا عمري .. كل سنة وأنت حبيب العمر رفيق الرحلة السند الأمان كبير العائلة أبو البنات .. كل سنة وأنت حبيبي .. كل سنة وأنت دايماً في قلبي ” .