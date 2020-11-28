نشر الفنان أحمد زاهر على حسابه الخاص على “إنستغرام” مجموعة من الصور الجديدة لابنتيه ليلى وملك، بحركات عفوية على درج المنزل.

وعلق عليها قائلا: “أعظم نعمة في العالم”، واصفاً اياهما بـ”الأميرات”.

وكان أحمد زاهر قد صرح منذ فترة بأنه منع ابنتيه من التمثيل فترة كبيرة رغم شهرتهما بعد مشاركة الفنان تامر حسني سلسلة أفلام “عمرو وسلمى”، وأكد أن سبب منعه لهما خوفه على مستقبلهما الدراسي، وأنه لم يستطع أن يرفض طلب صديقه الفنان ياسر جلال عندما طلب منه أن تشاركه ليلى في مسلسل “الفتوة”، الذي عرض رمضان الماضي.

من ناحية أخرى، يستعد أحمد لعرض مسلسله الجديد والذي يعد البطولة الأولى له في الدراما التلفزيونية “لؤلؤ”، وتقدم فيه البطولة النسائية الفنانة مي عمر كأول بطولة لها.

وكان النجم المصري قد شارك فر رمضان المضي بمسلسل “البرنس”، الذي قام ببطولته الفنان محمد رمضان، وحقق زاهر نجاحاً كبيراً في المسلسل، وتلقى إشادات عديدة من قبل جمهوره بدوره في المسلسل، وشاركهما في المسلسل عدد كبير من النجوم منهم روجينا ودنيا عبد العزيز ونور اللبنانية ورحاب الجمل ومحمد علاء وإدوارد، وغيرهم من الفنانين.