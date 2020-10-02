فاجأت عارضة الأزياء الشهيرة كريسي تايغن متابعيها بإعلان خبر حزين من خلال حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”. ولهذا نشرت صورة ظهرت فيها وهي تبكي أثناء جلوسها على سرير الفحص في أحد المستشفيات وبدت في حالة يرثى لها.

وفي التعليق، كشفت تايغن أنها فقدت طفلها الثالث، جاك، بعد ولادته. وكتبت: “نشعر بالصدمة والألم العميق. وهو ألم لم نشعر به من قبل. لم نتمكن من إيقاف نزف طفلنا ومن توفير الدماء التي يحتاج إليها رغم كل أكياس الدم. لم يكن ذلك كافياً”.

وأضافت: “نحن لا نقرر عادة أسماء أطفالنا قبل ولادتهم وحتى نغادر المستشفى. لكننا، لسبب ما، بدأنا نطلق على الصغير اسم جاك. وسيبقى بالنسبة إلينا جاك. لقد حاول بجد أن يكون جزءاً من أسرتنا وسيكون دائماً كذلك”.

واختتمت بالقول: “إلى جاك، أعبّر عن بالغ أسفي لأن لحظات حياتك الأولى ترافقت مع الكثير من التعقيدات”. كما توجّهت تايغن بالشكر إلى كل من مدّها بالطاقة الإيجابية والأفكار ومن صلّوا من أجلها.





