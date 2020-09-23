نشرت الفنانة ” إلهام شاهين ” مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من حفل خطوبة شقيقها الفنان ” أمير شاهين ” .

ووجهت إلهام شاهين في تعليقها على الصور رسالة حب وشكر إلى صديقتها الإعلامية ” بوسي شلبي ” كما أشارت إلى صداقتها التي تعتز بها لكلا من الفنانات ” هالة صدقي ” و ” ليلى علوي ” والمخرجة ” إيناس الدغيدي ” .

فكتبت قائلة : ” شكرا لأختى وصديقة عمرى بوسي على دعوتها وإحتفالها بخطوبة أمير ومنة .. وربنا يخليلى صديقات العمر الغاليين هالة وليلى وإيناس .. ربنا يجمعنا دايما فى الفرحة وما يحرمناش من بعض أبدا .. بحبكم ” .

ومن جانبها ردت بوسي شلبي على ذلك فقالت : ” ربنا يديم الحب والصداقة .. الكنز الكبير الاصدقاء .. نورتوني يا غاليين ” .

يذكر أن أمير شاهين كان قد احتفل بخطوبته يوم الحادي عشر من شهر سبتمبر الجاري في حفل أقيم على شاطئ البحر بالساحل الشمالى .