نشر الفنان ” أحمد خالد صالح ” مجموعة من الصور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” أحيا من خلالها ذكرى ميلاد والده الفنان الراحل ” خالد صالح ” .

وظهر في الصور الفنان خالد صالح بمراحل مختلفة من عمره والبعض منها برفقة نجله .. ووجه أحمد خالد صالح في تعليقه عليها رسالة مؤثرة إلى والده معربا عن حبه وتقديره وإشتياقه له .

فكتب قائلا : ” كل سنة وحضرتك مُنعم يا والدي .. كل سنة وعيد ميلادك في الجنة إن شاء الله أحلي .. أنا أكتر حاجة فخور بيها في حياتي إني إبنك .. كل سنة وسيرتك منورالي طريقي وحب الناس ليك تاج علي راسي ” .

وتابع : ” ربنا يجعل محبتنا جميعاً في ميزان حسناتك .. مفيش حاجة كاملة من غيرك .. يا رب تبقي شايفنا ومبسوط وفخور بينا و جمعنا بيك وبكل الحبايب علي خير يا أبويا .. الفاتحة لأبويا ولأمواتنا أجمعين ” .

يذكر أن الفنان الراحل الفنان خالد صالح كان قد توفي في سبتمبر 2014 عن عمر يناهز 50 عاما بعد تدهور حالته الصحية .