استذكرت الفنانة ” دنيا سمير غانم ” والديها الراحلين الفنان ” سمير غانم ” والفنانة ” دلال عبد العزيز ” في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام أعربت من خلاله عن إشتياقها لهما .

وتضمن المنشور مجموعة من الصور بالأبيض والأسود تجمع سمير غانم ودلال عبد العزيز .. كتبت دنيا في تعليقها عليها : ” وحشتوني أوي يا أغلي وأنقي وأطيب ناس في الكون ” .

وتابعت دنيا سمير غانم : ” ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا .. اللهم اسكنهم الفردوس الأعلي يا رب وصبرنا علي فراقهم ” .

وتفاعل عدد كبير من المتابعين ونجوم الفن على الصور بتعليقاتهم متوجهين بالدعاء للفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز بالرحمة ولإبنتيهما دنيا وإيمي بالصبر .