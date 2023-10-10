شاركت الفنانة المصرية رانيا يوسف صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على منصة “إكس” (تويتر سابقاً).

وتألقت رانيا يوسف من باريس أمام برج إيفل، بفستان أسود أنيق، مفتوح الصدر، ويكشف ساقيها، مع تسريحة شعر مرتبة، وميك آب أسود.

رانيا يوسف بإطلالة باريسية جريئة

واستعرضت رانيا جمالها الا ان ذلك عرضها لبعض الانتقادات من بعض المعلقين حيث ذكرتهم تلك الإطلالة بـ فستان البطانة الشهير.

ورغم ذلك تغزل بها عدد كبير من المتابعين والمعجبين الذين عبروا عن اعجابهم بستايلها في الفترة الاخيرة وفي جلسات التصوير التي تخضع لها في الاشهر القليلة الماضية.

آخر أعمال رانيا يوسف

آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف مسلسل “شارع 9” بطولة محمود عبد المغني، نرمين الفقي، نضال الشافعي، سميرة صدقي، أحمد سلامة، ياسر علي ماهر، هدى الإتربي، صبا الرافعي، وآخرون، من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبدالخالق.

وانتهت النجمة رانيا يوسف من تصوير جميع مشاهدها خلال السياق الدرامي لأحداث فيلم “التاروت”، والتي تشاركها البطولة فيه النجمة سمية الخشاب، المقرر طرحه قريبا بدور العرض السينمائية.

فيلم ورد ريحان

يُذكر أن الفنانة رانيا يوسف أنتهت حاليًا من تصوير مشاهدها في “فيلم ورد ريحان” والمقرر طرحه في دور العرض السينمائي قريبًا.

حيث جرى الانتهاء من تصوير جميع المشاهد الخارجية في أبو ظبي، فيما يتبقى يومان تصوير فقط بالقاهرة، لينتهي تصوير الفيلم بالكامل.

فيلم “ورد وريحان” من بطولة أحمد الفيشاوي، رانيا يوسف، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، نبيل عيسى، وهو من تأليف محمد نبيل، سيناريو وحوار محمد أشرف، إخراج محمد نبيل صابر.

فيلم التاروت

كما يذكر أن الفنانة رانيا يوسف، تعاونت مع الفنانة سمية الخشاب في فيلم جديد بعنوان «التاروت»، بعد آخر تعاون بينهما منذ 21 عاما في مسلسل «عائلة الحاج متولي» .

«فيلم التاروت» تأليف معتز المفتى، وإخراج إبرام نشأت، ومن المقرر الإنتهاء من تصويره قريبًا بعد الانتهاء من التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في العمل الذي يسجل تعاون رانيا يوسف وسمية الخشاب بعد 21 عاما من عرض مسلسل «عائلة الحاج متولى» مع النجم نور الشريف، حيث ساهم العمل في شهرتهما معا.

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