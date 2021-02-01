أثارت الإعلامية السعودية لجين عمران اهتمام عدد كبير جداً من المتابعين من خلال ظهورها في مقطع مصوّر تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”،

وبدت فيه وهي تستعرض بعض الأزياء بطريقة راقصة طريفة وحيوية وعفوية. وأحدث الفيديو ضجة في أوساط المتابعين،

وتراوحت آراء هؤلاء بين من انتقدوا الإعلامية ورأوا أن ما تفعله لا يناسب سنّها، ومن أبدوا إعجابهم بها مشيرين إلى أنها تتمتع بالشباب الدائم.

وحقق المقطع المصوّر على أحد تلك الحسابات أكثر من 22 ألف مشاهَدة. ومما جاء في التعليقات: “والله كلها طاقة إيجابية الله يسعدها” و”سبحان الله حركة المرأة الكبيرة بالعمر اتبين مهما صغر شكل وجهها” و”جميلة الجميلات الملكة لجين”.

وتبين من خلال حساب لجين على التطبيق أن الفيديو تم تسجيله في إطار حملة دعائية لأحد المتاجر الإلكترونية. وهو ما ظهر من خلال نشرها الفيديو نفسه محققةً أكثر من 872 ألف مشاهَدة.