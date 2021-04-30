أعلنت الفنانة اللبنانية نينا عبد الملك حملها بطفلها الثاني بطريقة طريفة من خلال فيديو نشرته على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، وظهرت فيه وهي تحمل نتيجة صورة شعاعية أُجريت لها وأظهرت حملها، وأرفقت المقطع المصوّر بالتعليق: “الحمد لله مفاجأة”.

وأثارت بهذا اهتمام الكثير من المتابعين الذين فوجئوا بذلك وتمنّوا لها ولجنينها الصحة والسلامة. وحقق المقطع أكثر من 90 ألف مشاهَدة في ساعات قليلة بعد نشره.ويُشار إلى أن هذا حدث بعد مرور مدة قصيرة على ولادة طفلها الأول من زوجها الإعلامي السوري حسان الشيخ والتي تمت في حزيران (يونيو) 2020. وحينذاك قالت نينا إن المولود صبي وأنها أطلقت عليه اسم “شان” وذكرت أن عملية الولادة كانت سهلة ويسيرة. وكتبت في هذا السياق في تغريدة نشرتها على حسابها الخاص في “تويتر” يومذاك: “بحب طمنكن أنا ولدت بخير وسلامة الحمدلله، شان خلق عالساعة 11:11 مساء بتوقيت الإمارات، كانت ولادة سهلة جداً الحمد لله”… وتفاعل معها الكثيرون.