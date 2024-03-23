احتفلت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بمناسبة عيد الأم ابنة الفنانة هيفاء وهبي، ونشرت عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر إنستجرام.

وفي التفاصيل، كتبت زينب فياض قائلة: “بمناسبة عيد الأم رح اعطيكن رقم امي تتشكروها على هالخلفه”.

زينب فياض تحتفل بعيد الأم على طريقتها الخاصة

وقد اعتبر بعض المتابعين التعليق غريبا، متسائلين هل قصدت زينب من خلاله معايدة والدتها أم هي رسالة مبطنة موجهة لهيفا؟

علاقة هيفاء وهبي وابنتها زينب فياض

الجدير بالذكر أن العلاقة بين هيفاء وهبى، وابنتها من زوجها الأول، نصر فياض، ليست على ما يرام، حيث أنجبتها هيفاء وهبـي في الـ18 من عمرها، لكنهــا تنازلت عنها فيما بعد بعدما خطت لطريق الفن والشهرة، لتحصل على الطلاق وتبدأ مسيرتها الفنّية.

ومنذ هذا الوقت حدثت القطيعة بين الثنائي، فترفض زينب رفضًا قاطعًا مقارنتهـــا بوالدتها أو الحديث عنها، حتى أن الأخيرة لم تقدم دعم لابنتها خلال خضوعها لعملية جراحية الفترة الماضية.

وتقوم زينب بنشر صور ومقاطع فيديو لها ولبناتها ” حفيدات هيفاء وهبي” من وقت لآخر، وذلك لتكشف أمام العالم أن النجمة اللبنانية لديها بنت وأحفاد في الوقت الذي تتمنى أمها فيه أن يكون لها أسرة، وذلك على حد قولها.

ولمن لا يعرف الحاكاية: أنه فى بداية التسعينات قبل 20 عامًا، قامت الفنانة هيفاء وهبي بترك زوجها الكويتي وبنتها الوحيدة “زينب” وكانت وقتها طفلة صغيرة وذلك كان من أجل أن تلتحق بعالم الشهرة والمجد، وكان زوجها قد رفض أن تدخل مجال الفن فقامت بالإنفصال وذهبت لتحقيق حلمها الهام بالنسبة لها.

ابنة هيفاء وهبي: أشبه والدتي وهذه علاقتي بها

وكانت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي، قد فاجأت الجمهور منذ عامين، خلال تسجيل صوتي لبرنامج «ET بالعربي»، إن والدتها هي الشخصية الأقرب إليها من الفنانات، ولصفاتها أيضًا.

طلاق زينب فيّاض

من ناحية أخرى، أعلنت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي طلاقها مؤخرا من زوجها رجل الأعمال اللبناني شعبان فواز.

وعبر خاصية القصص المصورة بحساب انستجرام ردت زينب فياض على سؤال إحدى متابعيها عن سبب طلاقها وقالت “كل شيء في العالم قسمة ونصيب”.

واشتهرت زينب فياض بفيديوهاتها مع بناتها التي تشاركها مع الجمهور وتظهر فيها تغني، وهي من مواليد 24 يونيو 1993، والابنة الوحيدة هيفاء وهبي من زوجها الأول وابن عمها نصر فياض تزوجته عام ا1993 وانفصلت عنه عام 1994، وكانت زينب بعيدة عن الإعلام ولم يعرف أحد أي شيء عنها.

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