للمرة الأولى بعد إعلان إصابتها بمرض سرطان الدماغ، كشفت الفنانة الكويتية جواهر عن آخر أخبار علاجها، وذلك من خلال اتصال هاتفي أُجري معها ضمن برنامج يُبثّ عبر شاشة تلفزيون دولة الكويت.

وذكرت مقدّمة البرنامج منى شداد أن جواهر تقيم في لندن حالياً حيث تتلقى العلاج، فيما دفعتها الفنانة إلى البكاء حين قالت إنها بمثابة شقيقتها. وعن حالتها الصحية، أشارت جواهر إلى أنها في مرحلة العلاج وتتلقى الدعم من السلطات الكويتية. إلا أنها عبّرت عن شعورها بالانزعاج بسبب الغربة طالبةً من الجمهور الدعاء لها بالشفاء. كما عبّرت عن رضاها بقَدَرها، وكشفت أنه تمت زيادة جرعة العلاج الذي تتلقاه مشددةً على اشتياقها لأهلها وبلدها.

وأثار مقطع اللقاء اهتمام عدد كبير من المتابعين، وشاهده على أحد الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” أكثر من 202 ألف شخص.

ويشار إلى أن الإعلامية الكويتية مي العيدان كانت قد نشرت صورة لجواهر وأرفقتها بتعليق أوضحت فيه حقيقة حالتها الصحية حيث كتبت: “ما زالت الفنانة جواهر الكويتيه تتعالج بعد إصابتها بمرض السرطان. اللّهم شافيها وعافيها واكسوها برداء العافية وسارع في شفائها. لا نسوها من دعائكم فربما دعاء احدكم الأقرب الى الله فلايرد القضاء الا الدعاء”.

وكانت جواهر قد كشفت في شباط (فبراير) الماضي (2020) عن خطورة حالتها الصحية من خلال تغريدة نشرتها على حسابها في موقع “تويتر” وجاء فيها: “قبل كم شهر حصل معي إغماءة طويلة، توجهت للمستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة تبين إصابتي بسرطان الدماغ في مراحله الأخيرة”.