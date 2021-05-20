إحتفل الفنان اللبناني ​راغب علامة​ بعيد ميلاد إبنه الأكبر ​خالد علامة​، بطريقة مؤثرة، عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

ولهذه المناسبة نشر راغب مقطع فيديو عرض من خلاله مشاهد من حياة إبنه، وأرفقه بأغنيته “رح طير حمام”.

كما وجّه رسالة مؤثرة لإبنه، كتب فيها: “أحب كل تلك الأوقات التي رأيتك فيها تكبر داخل الرجل الذي أصبحت عليه اليوم. أعتذر لأننا لم نتمكن من الاحتفال معك هذا العام. أتمنى أن تتغير الظروف وأن يمر كل هذا. أنت رجل مفعم بالحياة والنظرة الجيدة. وأنا فخور بك حبيبي”.

بدوره، نشر خالد عبر صفحته الخاصة، صوراً ظهر فيها وهو يحتفل بعيد ميلاده، مرتدياً ملابس السباحة وأمامه قالب حلوى، وعلّق: “لا تكبر، إنه فخ”.





