بعد الكثير من الخلافات بينهما والتي خرجت إلى العلن بطريقة مفاجئة، يبدو أن الصلح قد تمّ بين الممثل السوري ​قصي خولي​ ووالدة إبنه الوحيد “العميد” ​مديحة الحمداني​.

وجاء ذلك بعد أن لاحظ عدد كبير من المتابعين أن الثنائي أعاد متابعة بعضهما البعض عبر صفحتيهما الخاصتين على موقع التواصل الإجتماعي، ما يدلّ على أن الأمور عادت إلى طبيعتها بينهما.

وكان شارك الممثل قصي خولي مؤخراً عبر صفحته الخاصة صورة تضمنت رسمتين لإبنه العميد، معرباً عن فخره وسعادته الكبيرة بموهبة إبنه الفنية.



