بطريقة مفاجئة.. زوجة حاتم أمور تعلن اصابتها بألسرطان وتظهر حليقة الرأس والأخير يدعمها

#Repost @tazi.hind ・・・ Un cancer! Et alors? الحمد لله 😊 Je garde le moral, je garde mon énergie et mon sourire… La vie est belle! Merci à mon cher époux, ma famille et mes ami(e)s d’être là à mes côtés. Je vous aime 😘