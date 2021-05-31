بعد إعلان النجمة اللبنانية هبة طوجي وزوجها الموسيقي اللبناني إبراهيم معلوف انتظارهما مولودهما الأوّل، استعرضت طوجي حملها بطريقة مميّزة ومبهجة، حيث شاركت متابعيها على تطبيق “إنستغرام” بمقطع فيديو عفوي ظهرت فيه وهي تلعب بالطابة في حديقة منزلها، في إشارة منها إلى انها تنتظر مولوداً ذكراً، واستعرضت حملها بحب وبدت على طبيعتها من دون مكياج وفي غاية السعادة والحماسة بانتظار ولادة طفلها.

وحقق المقطع تفاعلاً كبيراً بين متابعي هبة ونال إعجاب الآلاف منهم، وانهالت عليها تعليقات النجوم ومحبيها الذين تمنّوا لها الصحة والسعادة والأمان، مؤكدين أنهم بانتظار أن تخرج بالسلامة هي ومولودها.يُذكر أن هبة طوجي أعلنت عن حملها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نحو عام من زواجها، وهي في الشهر التاسع من حملها، ومن المفترض أن تلِد في العاصمة الفرنسية ​باريس​.



