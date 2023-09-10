كشفت الفنانة الشابة جوري بكر التى اشتهرت بدور “وداد” في مسلسل جعفر العمدة، عن وضعها أول مولود لها.

جوري بكر تضع مولودها الأول

ومن داخل المستشفي نشرت جوري بكر صورة قبل ساعات، وأرفقتها بتعليق عبر حسابها الشخصي بـ انستجرام: الحمد لله ربنا رزقنا بطفل سليم معافي.. اللهم قر به عيني وعين زوجي.

جوري بكري في “صاحبة السعادة”

على جانب آخر.. قالت الفنانة جوري بكر: “أنا لما بقيت أكح على السوشيال ميديا بقوا بيقفشوني، وبقيت بخاف أنشر أي بوست أو إستوري وبقيت بخاف، وأي حاجة بكتبها أو أنشرها يقولوا عليَّ عاملة قلق”.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج “صاحبة السعادة”، تقديم الفنانة إسعاد يونس المذاع على فضائية “dmc”: “قررت غلق التعليقات على عدد من الأشخاص على حساباتي الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، لأني بتعرض للإهانة من قبل بعض المتابعين وبيشتموني بألفاظ رهيبة، وهناك حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي وظيفتها توجيه الإهانات والسباب”.

وتابعت: “لما شخص بيشتمني بقعد أعيط، والبكاء مع هرمونات الحمل فيكون البكاء تأثيره مضاعف”.

وروت بداياتها الفنية، قائلة: “أول عمل لي على الفضائيات كان مذيعة واسمه الفنون القتالية المختلفة، وقدمت البرنامج ونجحت ثم عملت مع الفنان رامز جلال في برنامجه رامز واكل الجو، ثم قدمت برنامج 100 بوليود وكان فيلم هندي، وهذا يرجع لأن جدتي كانت دائمًا تتفرج على الأفلام الهندية وأنا أحببت هذه الأفلام واتربيت على أميتاب بتشان وشاروخان، ورقصت مع شاروخان في إحدى المهرجانات”.

حقيقة طلاق جوري بكر

وكانت الفنانة جوري بكر كشفت في وقت سابق تفاصيل جديدة عن اختراق حسابها على إنستجرام، ونشر خبر طلاقها من زوجها.

جوري بكر وزوجها

وقالت “جوري” في تصريح صحفي: “الأكونت اتهكر فجأة، وفيه ناس بلغوني إن في بوست نازل عندي على إنستجرام، لكن ما عرفتش أخش على الإنستجرام”.

وأضافت: “لقيت ستات كتير داخلين يعملوا لجوزي follow ودخلت أسألهم تعرفوه منين وقالوا لي هو أنتِ مش منزلة إستوري قلتِ إنك اتطلقتِ، أنا ما اتطلقتش، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد بيفكر يؤذيني بالطريقة دي لأني ما أتمناش حاجة زي كدا تحصل لي”.

من هي جوري بكر؟

هي ممثلة مصرية تمكنت من تسجيل اسمها من خلال قائمة المشاهير خلال فترة تسجيل بسيطة للغاية، ولدت جوري في الإسكندرية، بمصر .في شهر أكتوبر عام 1988، عمرها حوالي 34 سنة. درست الإعلام والإذاعة والتلفزيون، ثم سافرت إلى الإمارات العربية المتحدة، وبدأت عملها كمذيعة على قناة زد تي في.

عملت في حياتها الأولى كمذيعة، ثم أحببت المشاركة في مجال عروض الأزياء ، حيث عملت كعارضة أزياء في أحد الفيديوهات الفنية، ثم عملت منذ بداية عام 2020 في مجال التمثيل، وشاركت لأول مرة في مسلسل البرنس إلى جانب النجم محمد رمضان، وعملت معه أيضًا في نسر الصعيد ثم أصبحت وجها فنيًا يرغب العديد من المخرجين في توظيفه معها في أكثر من عمل فني ، خاصة في الأعمال التي تتواجد ضمن مسيرة رمضان.

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