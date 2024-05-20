نفت الفنانة السورية هبة نور صحّة الفيديو المتداول عبر شبكات السوشيال ميديا، والذي تضمن محتوى جنسي مع شاب في السيارة معها، مؤكدةً أن اللقطات مصنوعة عبر تقنية الذكاء الإصطناعي.

هبة نور: الفيديو مفبرك

وجاء في بيان محامي نور، أشرف الموسوي: “بصفتنا وكلاء الممثلة هبة نور في بيروت، نستهجن الحملة التي يشنها البعض ضد موكلتنا، بنشر فيديو مصطنع بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي والـDeep Fake بهدف النيل من سمعتها، ونشير أننا بصدد التقدم بشكوى ضد الفاعلين أمام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في بيروت لملاحقة مركبي هذا الفيديو بجرائم القدح والذم والتشهير واختلاق الجرائم”.

وتابع البيان: “كما ونأكد أننا لن نتوانى في ملاحقة كل من ينشره بأية وسيلة من وسائل النشر، لتصل العقوبات للملاحقين الى حد الثلاث سنوات”.

هبة نور في فيلم عندليب الدقي



من جانب آخر، كشفت تقارير سورية أن الفنانة هبة نور تعرضت للابتزاز من قبل شخص طالبها بدفع ما يقارب النصف مليون دولار مقابل حذف الفيديو المفبرك، وأن الفنانة لا علاقة لها بالفيديو، وبالتدقيق يثبت أن الفيديو معدل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

من هي هبة نور؟

– هبة نور، ممثلة سورية من مواليد 11 يوليو 1987 بمدينة دمشق.

يذكر أن هبة نور عملت في بدايتها الفنية في مجال الإعلانات واستمرت بذلك حتى جاءتها الفرصة مع المخرج نجدت إسماعيل أنزور الذي طلب منها المشاركة في مسلسلي المحروس ومسلسل سقف العالم ومن ثم السهرة التلفزيونية دموع مرام وجميعها إنتاج العام 2006.

تزوجت هبة نور مرة واحدة فقط عام 2015، ثم أعلنت انفصالها بعد ثلاث سنوات.

واشتهرت هبة نور في دور جومانا بفيلم عندليب الدقي، بطولة الفنان محمد هنيدي، وعرفها الجمهور المصري والوطن العربي بشكل أكبر، ومن ثم قدمت فيلم الأمانة عام 2009، وآخر عمل سينمائي مصري ظهرت فيه صديقي الأخير.

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