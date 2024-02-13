فاجأت التيك توكر وصانعة المحتوى اللبنانية سارة حمود بظهورها في فيديو كليب أغنية الفنان المصري تامر حسني الجديدة ” ولا يهمك “.

سارة حمود بطلة كليب تامر حسني

حيث شاركت سارة حمود من خلال صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام“، مقطع من كليب تامر حسني الجديد “ولايهمك”، والتي تظهر فيها كبطلة للكليب مع تامر.

وقد لفتت التيك توكر اللبنانية الأنظار بأدائها المميز وحضورها الجميل على الكاميرا.

ولم تكشف سارة عن أي تعاون بينها وبينها الفنان المصري قبل اطلاق الفيديو وظهورها فيه، وتركت الموضوع مفاجأة لمتابعيها.

وكانت سارة قد شاركت مجموعة من الصور من الكليب خلال حسابها على “إنستجرام”، وعلقت عليه قائلة : ” عايزة اشكر تيمو ابو القلب الجميل و الروح الطيبة على الفرصة الجميلة دي، و على الفيديو الرائع”.

وتابعت : “ما تعرفوش قد ايه تعبنا في الفيديو دا لحد ما تيمو طلع منّي المشاعر دي و كإني فعلاً عايشة القصة بحذافيرها”.

وأضافت : “فعلا لقب “فنان شامل” ما يمشيش مع اي حد، و انا اتعلمت من تيمو حاجات تجنن مش اي حد هيقدر يعلمهالي او يساعدني فمشواري”.

واختتمت : “انت فعلا صديق متواضع و اخ طيب ليا قبل ما تكون فنان مشهور..شكرا احلى تيمو و يا رب يكون الكليب وشه خير عليا و عليك”.

أغنية “هرمون السعادة” تتصدر الترند

وكان تامر حسني قد أطلق فيديو كليب أغنيته الجديدة من ألبوم “هرمون السعادة”، “ولا يهمك” وهي من كلمات و ألحان تامر حسني نفسه، و توزيع عبد الرحمن شوقي.

آخر أعمال تامر حسني

من جانب آخر، طرح الفنان تامر حسني أحدث أغانيه هذا العام على طريقة الفيديو كليب بعنوان “موضوع رجوعنا” من ألبوم “هرمون السعادة” عبر قناته الرسمية على “يوتيوب” وعلى حساباته المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي.

“موضوع رجوعنا” كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع وسام عبدالمنعم، وإخراج تامر حسني، وظهرت معه كموديل بأحداث الكليب الفنانة رانيا منصور لأول مرة.

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