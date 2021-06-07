بآخر اطلالة لها، فاجأت بطلة مسلسل “​جميل وهناء​”، الممثلة السورية ​رباب كنعان​، التي كانت تؤدي شخصية “وردة”، الجمهور بالتغيير الكبير بشكلها.

وبدا عليها التقدّم في العمر، وغيّرت لون شعرها الى الأشقر، لتبدو بصورة مختلفة جداً، عن تلك التي إعتدنا عليها في المسلسل.



وأدت رباب شخصية “وردة” في المسلسل، من بطولة الممثلين السوريين ​أيمن زيدان​ و​نورمان أسعد​، والذي عرض قبل 24 عاماً، وهي فتاة تعمل في المديرية العامة، التي تدور فيها أحداث المسلسل، وتبحث عن عريس.

وكانت أعلنت إعتزالها التمثيل في العام الماضي، وقالت: “عبر صفحتي الوحيدة على مواقع التواصل الاجتماعي أعلن اعتزالي”.

يُذكر أن رباب شاركت بالعديد من المسلسلات في الدراما السورية، كما إشتهرت بشخصية “مايا” في مسلسل “​الفصول الأربعة​”.