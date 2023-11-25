شنت الإعلامية مروة صبري، شقيقة النجمة عبير صبري هجوما على الفنانة مها أحمد، بعد قيام الأخيرة في الدخول في تحديات عبر منصة تيك توك.

وقالت مروة صبري خلال برنامجها قعدة ستات: «الممثلين اللي بيطلعوا في تحديات، أنتوا مين؟، بجد أنتوا مين؟، أنتوا لا تنتموا للفن المصري، أنتوا لا تنتموا للفن أصلا».

مروة صبري تهاجم مها أحمد

وأضافت مروة: «كان في فيديو لشخص طالع مع مها أحمد في تحدي على لايڤ تيك توك، وبيقول لها واضح الفن ما بيأكل عيش، فهي قالت له: الفن لا يأكل عيش، إحنا طالعين نشحت ونتسول على التيك توك واللايف، أنا طالعة أكسب علشان مابيجيليش أدوار».

وواصلت مروة صبري كلامها: «هو ده ينفع، حتى وإن كانت دي نيتك هل ينفع تطلعي تقولي كده، كفاية يا جماعة شماعة الفن اللي أنتوا قاعدين تعلقوا عليها أخطائكوا والكوارث والمصايب اللي أنتو بتعملوها، أنتوا بتهينوا الفن».

وختمت مروة صبري كلامها، قائلة: «أنتي لو عملتي دورين تلاتة وسايبين علامة مع الناس أنت كده بتخسريهم، أنت بتمسحي تاريخك بأستيكة، ومها أحمد اسم مش قليل، مها نجمة من النجوم ولما تطلعي تقولي الفن مبيأكلش عيش وإحنا طالعين نشحت، حتى لو ده بيحصل أعملي أي حاجة تانية إلا إنك تظهري بالمشهد ده قدام الناس».

مها أحمد تتجاوز فى حق المتابعين «يا خدامات إسكتوا»

وكانت الفنانة مها أحمد قد ظهرت على تطبيق «تيك توك»، فى بث مباشر فى إحدى التحديات، وقامت بسب المتابعين: «يا خدامات إسكتوا»، وقامت بالسب بألفاظ خارجة، وهو ما أثار غضب كل المتابعين والحاضرين البث، وتم نشر الفيديو على نطاق واسع، وتعرضت مها أحمد لهجوم شديد، وهو ما اعتادت عليه في السنوات الأخيرة.

يذكر أن الفنانة مها أحمد كانت قد أثارت الجدل منذ فترة طويلة، بفيديو تهاجم فيه زملاءها بالوسط الفنى؛ لعدم مساعدتها فى ترشيحها لأعمال فنية، وخصت بالذكر الفنان أحمد السقا والفنان أمير كرارة.

مها أحمد تتصدر تريند “X”

تصدرت الفنانة مها أحمد، تريند “تويتر – X” خلال الفترةالماضية بعد مشاركتها في الوقفة التضامنية التي أقامتها نقابة المهن التمثيلية بنادي النقابة، لدعم الشعب الفلسطيني ورفض انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتعرضت مها، لإنتقادات لاذعة من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي بسبب ظهورها بمكياج كامل في الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

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