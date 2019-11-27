بطل فيلم ” تيتانيك ” ضيفا مع منى الشاذلي .. لن تصدقوا كيف أصبح شكله ؟

نشرت الإعلامية المصرية ” منى الشاذلي ” عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لأحد أبطال الفيلم الشهير ” تايتانيك ” وهو النجم العالمي ” بيلي زين ” .
والذي يأتي معها في حلقة من حلقات برنامجها ” معكم ” في لقاء حصري سوف يذاع الإسبوع المقبل .
وتم تم تسجيل اللقاء قبيل تكريم بيلي زين خلال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن مجمل أعماله كأحد أبرز الشخصيات الفاعلة في صناعة السينما الأمريكية .
وظهر بيلي زين في الصورة بإطلالة صادمة ومفاجئة للجمهور حيث طرأ عليه تغيرا كبيرا في شكله فبدا فاقدا لشعره وأصلع تماما .
وكتبت منى الشاذلي في تعليقها على الصورة قائلة : ” بعد مرور 22 سنة .. النجم العالمي بيلي زين بطل فيلم تايتانيك قريبا في معكم منى الشاذلي ” .
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بعد مرور ٢٢ سنة .. النجم العالمي "بيلي زين" بطل فيلم " تيتانيك " قريبًا في " #معكم_منى_الشاذلى #منى_الشاذلي منى الشاذلي Mona Elshazly | CBC Egypt