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بعدما أبهرت الجميع في حفل زفافها.. شاهدوا عروس ابن هاني شاكر من دون مكياج

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تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة مركبة جمعت الفنان المصري هاني شاكر وزوجته وابنه شريف وعروسه نوران.hany shaker u1

وأعرب الكثير من المتابعين عن إعجابهم بالعائلة مشددين في تعليقاتهم على رقيها وأناقتها.
وركز بعضها على جمال العروس التي ظهرت من دون مكياج او مع مكياج ناعم جداً.

ويشار إلى أن الفنان الكبير احتفل مؤخراً بزفاف ابنه وانشرت على إثر هذا على مواقع التواصل الاجتماعي عدد من الفيديوهات والصور التي تم التقاطها أثناء الحفل الذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى في العاصمة المصرية القاهرة.

وحضره عدد كبير جداً من المشاهير والفنانين ومنهم دينا الشربيني ولطيفة وبوسي شلبي ورجاء الجداوي وأحياه الفنان المصري عمرو دياب.

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