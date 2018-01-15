جان نخول يهاجم إبنة فيروز ويدافع عن اليسا بعدما شنّت حرباً عليها.. شاهد ماذا قال!! فن

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بعد البلبلة التي حصلت عندما انتقدت المخرجة ​ريما الرحباني​ غناء الفنانة ​اليسا​ لألبوم السيدة فيروز الأخير، هاجم الاعلامي اللبناني ​جان نخول​، ريما الرحباني من خلال بيان نشره عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وجاء فيه:” إلى ريما رحباني…

Reema Rahbany،

كنت بتمنى يكون الحديث موجه لإلك لإشكرك على الحفاظ على إرث فيروز والأخوين رحباني يللي هوي أغلى ما بتملكي، بس للأسف طلعتي مهينة بحق هالإرث يللي ما بتستاهليه.

كلنا انتقدنا ألبوم إمك الأخير يللي خربتي فيه كل شي جرّبت تعملو بمسيرتها الفنية، وكلنا قلنا رأينا لأنو هيدا حقنا، ولأنو الشغل يللي عملتيه فيه هوي أقل من شغل الهواة لأنو بكل بساطة هيدي مش شغلتك. إذا سيدول ربحان “غرامي” مش معناتها شغلو بالألبوم بيليق بتاريخ فيروز والأخوين رحباني (وبشدد على عبارة الأخوين لأنو هني بحياتن ما فصلو حالن عن بعض قبل ما إنتي تقرري تفصليهن، وتفصلي زياد عن فيروز، وتفصلي نفسك عن الأخلاق)

حقنا ننتقد الألبوم متل ما حقنا نعطي رأينا بأيا شي عم تقدمي للجمهور، مع حفاظنا على الأخلاق والترتيب بالحكي، وحقك تردي على يللي بدك ياه، بس يللي مش حقك إنو تقللي أخلاق وتضهري شو في جواتك بتعليقات سفيهة وكلها قلة أخلاق.

إنتي مؤتمنة على عيلة فنية عريقة ما طلع منها كلمة عاطلة بالعالم، بس شكلك قررتي تعوضي كل الأخلاق الرحبانية بتعليقات، ساعة بتوصفي فيها اللي بينتقد بالطبال، وساعة بتحكيه بطريقة بلا أخلاق متل ولاد الشارع، وساعة بتلطشي إبن عمك، يعني ابن أحد الأخوين، يعني واحد من يللي بنظرك ما بيحقلو يعطي رأيو، وساعة بتهاجمي إليسا.

أنا دافع عن إليسا، مش لأنها صديقتي بس رح دافع لأنك بردك فرجيتي قدي إنتي إنسانة مليانة حقد وسوداوية.

لما تطلبي من شخص يكتب ديوان بركي إليسا بتاخد منو، ما بتكوني عم تقللي من قيمتو ولا من قيمتها لأنو ما بعمرها غنت إليسا كلام سفيه أو مترجم أو بلا طعمة، إلا إذا صار يحقلك تعطي رأيك بالأشعار بصفتك شاعرة Google Translate المعتمدة.

تانيا، لما تطلبي إنو إليسا تحل عن أغاني إمك، بتكوني عم تهيني كل إنسان مش بس إليسا، لأنك إنسانة مفكرة حالها بحقلها تصادر تاريخ إمها والأخوين (وبرجع بشدد على الأخوين في حال ما فهمتي أول مرة)

إليسا وغير إليسا بحقلها تغني لفيروز، لأنو فيروز للكل، وغنت سبعين سنة من عمرها لكل حدا على وجه الأرض. إنت مصادرة إمك لتستفيدي ماديا على ضهرها، نحنا منحبها ببلاش، وبدنا نسمعها بكل أصوات العالم.

إليسا بتغني لفيروز لأنو فيروز أهم قيمة فنية بلبنان، وبتتكرم لما تغنيلها متل ما بيتكرم كل لبناني لما يسمعها. وإليسا وين ما راحت بالعالم، بتقول إنها لبنانية بغنية لفيروز، وطمني بالك رح تضل تغني لفيروز، وأعلى ما بخيلك اركبيه.

إذا إنتي إنسانة أكبر إنجاز بحياتك هوي السوداوية بكل شي عملتيه، وفراغك المهني من أي إنجازات باستثناء مصادرة إمك والأخوين (لتالت مرة) وإبداعن الفني، ما بيخولك هالشي تتصرفي بقلة أخلاق مع الناس، يللي بيحبو فيروز من دون مصلحة.

أما بالنسبة لردك السفيه عن التم، بطمنك إنو تمك الجالس بيطلّع حكي ألوق.

بالنهاية كلمة لكل محبين إليسا. إذا بدكن تردو، ردو على ريما، مش على فيروز، لأنو فيروز أعلى من كل حقد وأهم من كل انتقاد، فا لرجاء حافظوا على قيمتها.

والكلام يللي قلتو بيمثلني شخصيا فقط”.