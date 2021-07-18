حرصت الفنانة المصرية منى زكي على الدعاء لصديقتها الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد خضوعها لعملية جراحية خلال الساعات الماضية.

وعبر خاصية القصص المصورة بحساب انستغرام الخاص بها نشرت منى زكي صورة لياسمين عبد العزيز وعلقت عليها “”يا رب بحق الأيام الكريمة دى تقومى بالسلامة يا ياسمين وترجعى لولادك وبيتك.. ادعولها تقوم بالسلامة يا رب”.

وكان الفنان أحمد العوضي قد طلب من جمهوره الدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز بعد دخولها غرفة العمليات دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وكتب أحمد العوضي في منشور عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” قائلًا: «الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحييبتي ياسمين… هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم».

وتابع داعيًا لها: «اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافها».