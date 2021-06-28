نشرت الفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” منذ قليل تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر أعلنت من خلالها عن خروجها خلال وقت قريب بتسجيل صوتي لها للرد على ما تم تداوله عنها وعن زوجها الفنان ” حسام حبيب ” خلال الساعات الماضية .

وذلك بعد تسريب تسجيل صوتي منسوب للسيد ” حسين حبيب ” والد زوجها يتحدث من خلاله عن نية إبنه الزواج سرا على شيرين عبد الوهاب من أجل إنجاب أطفال وعن تحكم حسام حبيب في أموالها وحساباتها البنكية واستغلاله لها كما تحدث عن عدم حب والدة حسام لزوجة إبنها .

فقالت شيرين في تغريدتها : ” ‏الرد الصوتي ليا على ما تم ويتم وسيتم تداوله في خلال دقايق .. شكرا ليكوا ” .

يذكر أنه لم يصدر حتى الآن أي رد معلن من حسام حبيب بشان تصريحات والده حسين حبيب .. فيما خرج الأخير في تصريحات له نافيا علاقته بهذا التسجيل الصوتي مؤكدا على أنه ليس صوته .

الرد الصوتي ليا على ما تم و يتم و سيتم تداوله في خلال دقايق… شكرا ليكوا — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) June 28, 2021