أثار مقطع فيديو ظهرت خلاله الفنانة المصرية لوسي وهي تردد “لفظا خارجا” أثناء الغناء والرقص في ملهى ليلي بالساحل الشمالي حالة من الجدل والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووكانت البداية مع نشر الصفحة الخاصة بالملهى على الفيسبوك يوم الأربعاء، الفيديو المثير للجدل، وتوالت بعدها تعليقات الهجوم على الفنانة لوسي، إذ جاءت التعليقات كالتالي: “ده اللي اسمه جنان، وقلة قيمة على كبر”، و”عادي كده ؟!”، و”دي لوسي معقول؟”، وكتب آخر “إيه دي مطربة آخر الزمان”.

وقد تصدرت لوسى، محركات البحث وتريندات شبكات التواصل الاجتماعى، عقب انتشار الفيديو ينما دافعت لوسى عن نفسها وأكدت أن ظهورها على المسرح لم يكن في حفل جماهيري تحييه بل كان في عيد ميلاد أحد أصدقائها وبحضور عدد من الفنانين، بينهم محمد فؤاد ومصطفى حجاج وأنها صعدت للمسرح كي تحيي الجمهور وتقول “أحلى أحلى ناس“.

وتابعت، خلال اتصال مع موقع “اليوم السابع”، عن ظروف الفيديو: كنت بغني على المسرح وحواليا أصحابي وكنت بحييهم وأقول “أحلى أحلى أحلى ناس” .. أنا ست محترمة ، ولبسي كان محتشم ومش عريان، وفي ناس عايزة تفسر الكلام على هواها هو أنا قلت إيه غير أحلى فيها إيه كلمة أحلى فيها قلة أدب؟.. بقول أحلى ناس أحلى جمهور، أنا مخارج الألفاظ عندي كويسة طب أعمل إيه.. ولكن الميكروفون، كان به عيب فني قطع الصوت في بعض الكلمات، ولهذا فهم البعض الموضوع بشكل خاطئ”.؟.

ووجهت الفنانة لوسى رسالة حادة لمن قاموا بنشر الفيديو، قائلة:” دا شغل الإخوان هما ملوك المونتاج، الإخوان متربصين بالفنانين المصريين.. الفيديو المتداول خضع للمونتاج، ودى مش أول مرة أتعرض فيها للموقف دا، “أنا مبغلطش في حد واللي بيشتمني بقوله الله يسامحك“.. أنا بحترم نفسي وبحترم الناس”.

وتابعت الفنانة لوسى:” أنا بقيت ترند بفيديو ممنتج، مش عايزة أبقى ترند بفيديوهات مفبركة، عايزة أبقى ترند بشغلى”.