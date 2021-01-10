تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا من جلسة صلح بين الفناننين المصريين باسم سمرة ورحاب الجمل، لإنهاء الأزمة بينهما، وحل الخلافات بشكل ودي وذلك بمبادرة من الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والتي جمعتهما في منزله.

وظهر في الصور التي تبادلها رواد مواقع التواصل، الفنان أشرف زكي، متوسطا كل من الفنان باسم سمرة، وكُتب على الصورة تعليق “جلسة صلح #باسم_سمرة و #رحاب_الجمل بمنزل #أشرف_زكى”.

وكان الدكتور أشرف زكي قد صرح سابقا إن مجلس النقابة قرر وقف الثنائي باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة التمثيل بعد نشوب خلافات بينهما على نحو يسيء للوسط الفني المصري.

وأكد نقيب المهن التمثيلية، أن ما خرج به الثنائي على مدار الساعات الماضية من تصريحات لن يمر دون تحقيق، حتى تتبين النقابة الحقيقة، وتعلنها للرأي العام.

وكانت بداية الأزمة قد بدأت عندما كتبت رحاب الجمل منشورا هاجمت فيه باسم سمرة دون أن تذكر اسمه إلا أنها أشارت إلى بعض التفاصيل السابقة والأزمات التى مر بها باسم سمرة مع بعض الفنانين منهم محمد رمضان وعمر كمال.

وكتبت رحاب الجمل فى منشورها “الممثل السكران.. لما تبقي سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. انت بقي تعتبر ان ده حق مكتسب.. وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب، ويكبر للناس اللي تدخلت في الموضوع ويسامحك بردو تعتبره حق مكتسب”.وأضافت رحاب الجمل: “لكن تدخل بالأمس بروفة فيلم وأنت سكران وعايز كمان تلف حشيش ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ بأقذر وأسفل الشتائم قدام الاغراب في مكان عام.. ديه ما تتسامحش عليها لازم تتعاقب وبالقانون لان ده قلة أدب وقلة مهنية والمرة دي البلاغ للنائب العام علشان ارفع الحرج عن اي زميل او زميلة في طلب المشاركة في البلاغ او الشهادة يكفي تفريغ الكاميرات .. #انا_هاربيك”.

ورد باسم سمرة، على الهجوم الذي شنته عليه رحاب الجمل، معلقًا “مين رحاب الجمل!؟”.وأضاف باسم سمرة،: “ما أعرفش واحدة اسمها رحاب الجمل”، نافيًا ما اتهمته به قائلًا “ما عنديش أفلام أساسا أنا قاعد في البيت”، متعجبًا مما تردد حوله وإلصاق مثل هذه التهم به.