بعد أزمة ريهام سعيد .. تامر أمين أمام لجنة شكاوي المجلس الأعلى للإعلام

تقدم المجلس القومي للمرأة المصري بشكوى إلى لجنة الشكاوي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد قناة ” النهار ” حول حلقة الإعلامي ” تامر أمين ” في برنامجه ” آخر النهار ” مع الدكتورة النائبة رانيا علواني .

حيث افتقر الحوار من جانب تامر أمين إلى آداب اللباقة وأصول المهنية الإعلامية بسبب ما بدر منه من سخرية وهجوم على رانيا علواني بسبب قيامها بالعديد من الأعمال في حياتها المهنية وتهكم على عمل المرأة بألفاظ وعبارات لا تليق .

ولم يقتصر الأمر على ذلك بل أساء أيضا إلى زوجها ووجه له تعليقات تتسم بالسخرية من دعمه ومساندته لزوجته .

وقررت لجنة الشكاوي استدعاء رئيس مجلس إدارة القناة والإعلامي تامر أمين في جلسة تحقيق اليوم في الرابعة عصرا .