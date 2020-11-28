فاجأ الفنان المصري ​محمد رمضان​ متابعيه عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، بإعلانه أنه يتم الإتفاق حالياً على تقديمه حفلات في ​فلسطين​، موجهاً الشكر إلى محبيه في الأراضي الفلسطينية.

ونشر رمضان مقطع فيديو يُظهر كتابة أحد الشبان إسمه “محمد رمضان البرنس” على شاطئ بحر ​قطاع غزة​، في وقت سابق العام الحالي، وعلّق: “جمهوري الفلسطيني الحبيب جاري الاتفاق على اول حفلاتي في فلسطين وشرف كبير لإسمي كتابته على احد شواطىء غزة”.



وكانت قضيةرمضان قد أثارت جدلاً كبيراً الفترة الماضية، بعد إنتشار صور له مع الفنان الإسرائيلي عومير آدام، لكنه صرح أنه لم يكن يعلم بذلك.

ولاحقاً، أصدرت نقابة المهن التمثيلية في مصر، قراراً بوقف رمضان عن التمثيل في، فيما قررت شركة الإنتاج إلغاء مسلسله “موسى”، الذي كان من المقرر عرضه في رمضان 2021.

من جهته، أكد رمضان أنه يحترم قرار النقابة، رغم توضيحه لموقفه في موضوع صورته مع الإسرائيلي، وأنه لا يعلم جنسيته.