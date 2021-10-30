لازالت تداعيات الأزمة القائمة بين الفنانة ” ياسمين صبري ” ووالدها مستمرة على خلفية التصريحات التي كانت قد أدلت بها ياسمين حول علاقتها بوالدها وعدم رؤيتها له منذ أن كانت في الثانية من عمرها وأن من اهتم بها وبتربيتها ورعايتها كانت والدتها وجدتها .

وهو الأمر الذي أثار غضب والدها ” أشرف صبري ” وعلق على تصريحات إبنته متهما إياها بالكذب والجحود كما أشار إلى أنه لم يوافق على زيجتها الحالية وأن سبب طلاقها من زوجها السابق هي والدتها مشيرا إلى انها عاشت معه في مراحل كثيرة من عمرها .

لتخرج صديقة طفولة الفنانة ياسمين صبري وتدعى ” لبنى عروس ” بمنشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تدافع من خلاله عن صديقتها وشنت هجوما لاذعا على أشرف صبري .

فكتبت لبنى عروس في منشورها : ” أنا حاسة بغضب شديد جدا .. عمري ما فكرت أرد ولا أتكلم لكن اللي بيحصل ده تهريج بكافة المقاييس .. ياسمين أشرف صبري صديقتي منذ الطفولة وحتى الآن تربطني بها علاقة صداقة وحب وتفاهم وإنسانية بلا حدود ” .

وتابعت : ” اللي أبوها نشره يثير إشمئزازي لدرجة مقرفة حقيقي إنت مين، إنت كنت فين، إنت جيبت عربية، إنت صرفت عليها جنيه إنت تعرف إيه عنها .. إنت شوفتها بس في الكام صورة اللي إنت حاططهم فقط لا غير، إنت محضرتش معاها أي حاجة في حياتها ولا تعرف عنها أي حاجة ” .

وأضافت صديقة ياسمين صبري : ” إنت سنين تختفي وتظهر يوم في نادي سبورتنج تاخذ صورة وتختفي .. أنا عشت مع ياسمين في المدرسة وفي النادي طول طفولتي .. ما أفتكرش إني شفت حد رباها ولا كان معاها غير كريمة الله يرحمها جدتها .. وأمها كانت في الخارج بتشتغل عشان تبعت فلوس عشان تعيش ياسمين في مستوى كويس ” .

واختتمت لبنى عروس منشورها : ” طلعتها جدتها رياضية طموحة، ربتها على القناعة تيجي إنت دلوقتي بعد كل ده افتكرت إن ليك أولاد لما بقت مشهورة، إخص وألف إخص، أنا قرفانة من الآباء اللي بالمنظر ده .. أنا أفتكر ال كام مرة اللي شفتك فيهم كنت تشوفنا صدفة وتقعد تتريق علينا وإننا شباب ضايعين بس ربنا كبير .. حسبنا الله ونعم الوكيل ” .