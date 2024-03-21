بعد أشهر قليلة من وفاة ناهد فريد شوقي، توفيت السيدة سهير ترك والدة الفنانة رانيا فريد شوقي، أرملة الفنان الراحل فريد شوقي.

الموت يفجع عائلة الفنان فريد شوقي

ونشرت الفنانة ناهد السباعي: صورة تجمعها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام“، وعلقت عليها قائلة: “إن لله وإن إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى زوجة جدي السيدة سهير ترك والدة خالاتي رانيا فريد شوقي وعبير فريد شوقي نسألكم الفاتحة والدعاء لكل من فقدناهم”.

من هي سهير الترك؟

يُذكر أن سهير ترك هي الزوجة الرابعة والأخيرة للنجم الراحل فريد شوقي، وكانا قد تزوجا في عام 1970 واستمر زواجهما حتى وفاته عام 1988.

وكانت رانيا فريد شوقي قد كشفت منذ أيام عن تعرّض والدتها سهير ترك لوعكة صحية استوجبت نقلها إلى أحد المستشفيات، وطالبت الجمهور بالدعاء لها بالشفاء، حيث قالت عبر حسابها الشخصي في “فيسبوك”: “الحمد لله على كل حال… ربنا كبير”. وأضافت: “يا أمي أنتي النفس اللي بتنفسه… أنتي ضحكتي وفرحتي والحضن اللي بيضمّني ويطمنّي ويداوي جراحي من وجع الدنيا… النظرة في عينك دنيا أنا عايشة بدعواتك وحنيتك… يا رب أتوسل إليك أن تشفيها وتعافيها… خد من عمري وصحتي وأنعم عليها بالصحة والعمر، دي هي كل دنيتي يا رب أجبر بخاطري يا رب”.

وكانت رانيا فريد شوقي قد أعلنت منذ شهرين عن تعرّض والدتها لوعكة صحية، وذلك بعد أيام قليلة من رحيل شقيقتها الكبرى المنتجة ناهد فريد شوقي، وطلبت رانيا من متابعيها وجمهورها الدعاء لوالدتها بالشفاء العاجل.

ونشرت رانيا صورة لوالدتها مع الدعاء: “اللّهم اشفِ أمي واغرس في نبضاتها راحة وفي جسدها عافية وهوّن عليها الألم والتعب وأبدله بعافية تسري في جسدها”، وعلّقت على الدعاء بالقول: “اللهم اشفِ كل مريض يا رب”.

آخر رسائل رانيا فريد شوقي بعد وفاة والدتها

ووجهت الفنانة رانيا فريد شوقي رسالة مؤثرة إلى والدتها سهير ترك، قبل 20 ساعة من رحيلها عن عالمنا، بعد صراع مع المرض، إذ تدهورت حالتها خلال الساعات الماضية.

رسالة الفنانة رانيا فريد شوقي

كتبت رانيا فريد شوقي عبر حسابها الشخصي «فيسبوك»: «‏اللهم إني استودعتك أمي وقلبها وصحتها وعافيتها وجسدها، ربي استودعتك أغلى ما أملك فاحفظها لي بعينك التي لا تنام».

موعد ومكان جنازة والدة الفنانة رانيا فريد شوقي

واستقرت الأسرة على أن يتم تشييع جثمان والدة الفنانة رانيا فريد شوقي، غدًا الخميس، من مسجد عبدالرحمن الكواكبي في العجوزة عقب صلاة الظهر، وسيتم دفن الجثمان في مقابر فريد شوقي على طريق الفيوم.

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